Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura ve barış ortamına kavuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşına dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır" dedi.

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Erdoğan, "Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti yola çıktığı andan itibaren fedakarlık üzerine kurulmuş bir kadrodur. AK Parti'nin temelinde kardeşlik vardır, muhabbet vardır, dayanışma ve dirayet vardır. Millete ve memlekete sevdalı bu kadronun hamuru kardeşlikle, kardeşlik hukuku ile yoğrulmuştur. Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum.

Kurulduğu günden itibaren AK Partinin millete hizmet davasına gerek Gaziantep'te gerekse diğer illerimizde omuz veren partimizin sevda ve hizmet bayrağını şehirlerimizde gururla dalgalandıran tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Dünyalardan daha değerli evlatları, istiklali ve vatanı için gözünü kırpmadan toprağa veren kadri kıymeti halk katında da, Hak katında da bilinen siz kardeşlerimle bir kez daha bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Gaziantep'te ilk olarak Güneyşehir'e gittik. Yapımı tamamlanan 5113 deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştirdik. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci afet konutumuzun anahtarını teslim ettik. Bugün de Antepli kardeşlerimizin yeni evlerine kavuşmalarının sevincine ortak olduk.

"DURMADAN, DİNLENMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

6 Şubat depremlerinden sonra 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimiz de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

Asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarıma bir kez daha Mevla'dan rahmet diliyorum.

Gaziantep istiklalin, istikbalin, vatanın ne manaya geldiğini en iyi bilen şehirlerimizden biridir. Gaziantep'te analar er doğurur. Buradan şehitler çıkar, buradan gaziler çıkar, buradan yiğitler çıkar, buradan kahramanlar çıkar, buradan yurdunu seven, vatanperver kardeşlerimiz çıkar.

"TEMENNİMİZ SURİYE'NİN HUZURA KAVUŞMASI"

Perşembe günkü MGK'da Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır şekilde sahadaki durumu değerlendirdik. Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşına dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır.

Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz.

Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi. 12 milyona yakın Suriyeli doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Başka ülkelere göçmek isterken yollarda can verdi. Aylan bebeğin fotoğrafını nasıl unutabiliriz.

Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Nice asırlar boyunca birlik ve dirlik için olmaya devam edeceğiz.

Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir.

Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz.

"SURİYE TOPRAKLARI SAVAŞA, KANA VE GÖZYAŞINA DOYMUŞTUR"

Kan dökerek can alarak, sivillerin üzerine bomba yağdırarak hiçbir yere varılmayacağını son 13 senedir yaşananlar göstermelidir. Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir.

Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi. Türkiye dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Hiç kimsenin dışlanmadığı, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana huzur içinde yaşadıkları bir Suriye görmek istiyoruz.

Sayın Özel'e tavsiyem şudur, siz Şam rejiminin değil Türkiye'nin ana muhalafet partisisiniz. Gelişmelere Ankara merkezli bakmanız gerekir.

Suriyeli sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde dönmelerinden muhalefet neden rahatsız oluyor.