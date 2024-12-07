Bakan Uraloğlu duyurdu! Yeni havalimanı geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ak Parti Of 7. Olağan İlçe Kongresi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Uraloğlu, "Havalimanı’nı da genişletiyoruz. Yeni havalimanı projesini netleştirerek onun da çalışmalarına başlayacağız. Bunlar sadece bizim Bakanlığımızın projeleri. Elbette burada İlçe Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ile güzel bir ekibimiz var. Onlarla beraber ne lazımsa bunu yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ak Parti Of 7. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar Of’umuza hizmet eden bütün ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza; Türkiye’mize, Trabzon’umuza hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Onlardan ahirete irtihal edenlere Rabb’imden rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yoğun gündem hakkında açıklamada bulunan Uraloğlu, “Kongrelerimiz başladı. Bundan sonra önümüzde bir genel seçim süreci var. Bu genel seçim sürecine en iyi şekilde hazırlanmanın en büyük aşamaları mahalli teşkilatlarından; köy teşkilatlarından başlayıp ilçe, il ve genel kongremize giden yoldur. Bu hepimiz için bir tazelenmedir. Hepimiz için yeniden birlikteliğin tesis edilmesidir.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye için ne lazımsa onu yaptıklarını kaydetti. Uraloğlu, “Sağlıktan şu içerisinde bulunduğumuz komplekse; ulaştırma yapılarından adalet saraylarına kadar ne ihtiyaç varsa onları yaptık. Allah’ın izniyle yapmaya devam edeceğiz, bu bizim görevimiz.” şeklinde konuştu.

Trabzon demiryolu ile tanışacak

Ulaştırma alanında yapılanlara da değinen Bakan Uraloğlu, “Sahil Yolu yüzde 35’ler seviyesindeydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olarak göreve geldi ve çok şükür 2007 yılında biz bu yolu bitirdik. Of’umuzda Çaykara yolumuz var önemli ölçüde bitirdik inşallah yakın zamanda tamamlayacağız.” dedi. Samsun-Sarp Demiryolu Projesi ile ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bütün Karadeniz'in konuştuğu buraya tren yolunun gelmesiyle ilgili Adil Bakanımız zamanında başlatılmış olan Ankara'dan Samsun'a, Samsun'dan da Sarp'a kadar gidecek olan demiryolu projesinin Samsun-Sarp kesiminin projelerini yapmaya başladık. Hem ilçemizi hem şehrimizi hem bölgemizi demiryoluyla inşallah bu şekilde tanıştırmış olacağız.”

Kanuni Bulvarı’nda çalışmaların devam ettiğini de anımsatan Bakan Uraloğlu, “Havalimanı’nı da genişletiyoruz. Yeni havalimanı projesini netleştirerek onun da çalışmalarına başlayacağız. Bunlar sadece bizim Bakanlığımızın projeleri. Elbette burada İlçe Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ile güzel bir ekibimiz var. Onlarla beraber ne lazımsa bunu yapmaya gayret ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Karadenizli olarak sonuç odaklı olduklarını vurgulayan Uraloğlu, “Bu coğrafya bunu gerektiriyor. Onun için belli bir program çerçevesinde mutlaka biz yapılması gerekenleri hem Of’umuz için hem Trabzon'umuz için hem bölgemiz için hem de ülkemiz için yetmedi coğrafyamız için yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Suriye'de ki hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti orayı çok yakından takip ediyor ve nereye evrilmesi gerektiği noktasında da çok ciddi inisiyatif alıyor. Bütün dünya liderleri Suriye ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor ona bakıyor. Böyle bir liderimiz var. Onun yönetiminde ve liderliğinde biz çok daha hizmetler edeceğiz.” dedi.

Ak Parti Kongrelerinde CHP’nin kongreleri gibi sandalyelerin havada uçuşmadığını belirten Bakan Uraloğlu, “Çok liste veya tek liste olsa dahi bir birliktelik vardır. Osman kardeşimiz buraya talip olmuş listesini oluşturmuş yoluna çıkmış. Ben kendisine çıktığı yolda ekibiyle beraber başarılar diliyorum. Burada mutlaka delegelerimiz ne karar verirse bizim için kıymetli.” şeklinde konuştu.

Kongre sonucunun Of, Trabzon ve Ak Parti için hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Uraloğlu, “Buradan ayrıldıktan sonra Hakkari’ye gideceğim. Sizin selamınızı da Hakkarili kardeşlerimize götürelim. Bir dahaki seçimlerde Hakkâri Belediyesi’ni almamıza vesile olsun inşallah. Allah çıktığımız bu yoldan birlikteliğimizi daim etsin. Cumhurbaşkanımızın arkasında Karadeniz, Of, Trabzon ve bütün Türkiye olarak beraberce durmayı Allah bizlere nasip etsin. Cumhurbaşkanımız diyor ki: ‘Bana sizler gibi yol arkadaşları nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum.’ Biz de Cumhurbaşkanımız gibi bir Cumhurbaşkanı ve bir genel başkan bize lütfettiği için Rabbimize şükrediyoruz.” ifadelerini kullandı.