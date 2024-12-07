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Sucukta yeni tehlike... ‘Sağlık sorunları oluşturabilir’

Sucukta yeni tehlike... ‘Sağlık sorunları oluşturabilir’

Tarım ve Orman Bakanlığı, son açıkladığı listede, birçok gıda ürününde sahtecilik ve hileler tespit etti. Üzüm pekmezine şeker eklenmesi, sucukta mekanik kıyma kullanımı, köri baharatına nişasta eklenmesi ve biberlerde boya kullanımı gibi usulsüzlükler dikkat çekti. Peki, bu sahteciliklerin sağlığa etkileri ne? İşte tüm merak edilenler...

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bu kez dikkat çeken sahteciliğin başında, üzüm pekmezine eklenen şeker bulunuyor.

Üzüm pekmezine, ticari glikoz, fruktoz veya sakkaroz gibi maddeler eklenerek pekmez seyreltilebiliyor. milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan, Gıda Mühendisi ve Denetim Uzmanı Nurten Sırma, bu tür sahte ürünlerin sağlık açısından büyük riskler taşıdığını belirtti.

Özellikle diyabet hastaları için ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Gerçek üzüm pekmezi yerine, şekerli üzüm şurubu ya da tatlısı tüketilmiş oluyor.



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