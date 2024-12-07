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Öcalan'ın yanında eğitim almıştı MİT, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Öcalan'ın yanında eğitim almıştı MİT, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından "Jiyan Herdem" kod ​​​​​​​adlı Mürvet Gülsever'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütünün kırsal kadrosuna 1992'de katılan ve örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle yakın ilişki içerisinde olan Gülsever, MİT'in hedef listesine alındı.

Türkiye'ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında "casusluk" yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlenen terörist Gülsever'in, Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı.

Teröristin tam yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, Gülsever'i Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta atışla etkisiz hale getirdi.

Öcalan'ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldı

Mardin, Şırnak ve Siirt kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet yürüten Gülsever'in, Suriye'de terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, terör örgütünün sözde üst kadın yapılanması PAJK Meclisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

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