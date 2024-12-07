Almanya'ya iltica başvurularında Türkler üçüncü sırada

Almanya’da Kasım 2024’te iltica başvuruları son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerileyerek 17 bin 730 oldu. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sınır kontrollerinin Mart 2025 sonrasında da devam edeceğini açıkladı.

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Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) verilerine göre, Almanya’da kasım ayında 17 bin 730 kişi iltica başvurusunda bulundu. Bu sayı, Temmuz 2022’den bu yana en düşük rakam olarak kaydedildi. Temmuz 2022’de başvuru sayısı 15 bin 165 olmuştu.

Ekim 2024’e göre iltica başvurularında yüzde 18,5’lik bir düşüş kaydedildi. Yıllık bazda da iltica başvuru sayılarında ciddi bir azalma görüldü. Kasım 2023’te iltica başvuru sayısı toplam 37 bin 140 iken, bu yıl aynı ayda başvurular yarıya düştü.

DW Türkçe'nin haberine göre, Türk vatandaşlarının iltica başvuruları, Suriyeliler ve Afganlardan sonra üçüncü sırada yer aldı. Kasım ayında Türklerin yaptığı başvuru sayısı 1840 olarak kaydedildi. Bu sayı, Ekim 2024’te 2 bin 726 iken, geçen yıl kasım ayında 10 bin 132 idi.

Suriyeliler, Kasım 2024’te toplam 5 bin 700 başvuruyla birinci sırada yer alırken, onları 1955 başvuruyla Afganistan takip etti. BAMF, Ocak-Kasım 2024 döneminde toplam iltica başvuru sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28,8 azaldığını ve 236 bin 339 başvuru yapıldığını bildirdi. Türkiye, bu dönemde 29 bin 578 başvuru ile üçüncü sıradaki yerini korudu.