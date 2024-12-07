Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesapları ve katılım fonu için yeni karar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bireysel mevduat ve katılım fonu güvencesini 650 bin liradan 950 bin liraya yükseltti. 2025'te yürürlüğe girecek bu düzenleme ile banka hesaplarındaki birikimler daha güçlü bir güvence altına alındı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalardaki mevduat ve katılım fonlarına yönelik sigorta limitini artırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, sigorta kapsamındaki tutar 650 bin liradan 950 bin liraya yükseltildi. Bu karar, 2025 yılından itibaren geçerli olacak.

TMSF, bankalarda bireysel mevduat hesaplarında biriken paraları garanti altına alarak, banka iflası gibi durumlarda belirlenen limit dahilinde yatırımcılara ödeme yapmayı taahhüt ediyor. Daha önce bu güvence 650 bin lira ile sınırlıydı. Ancak alınan yeni kararla, sigorta kapsamındaki tutar 950 bin liraya çıkarılarak, yatırımcıların mevduat güvenliği artırılmış oldu.

Bu düzenleme, bireysel mevduat sahiplerinin bankalardaki paralarını daha yüksek bir güvenceyle koruma altına almayı hedefliyor ve finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.