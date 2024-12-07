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Bakan Şimşek: CDS risk primimiz 250 baz puanın altında

Bakan Şimşek: CDS risk primimiz 250 baz puanın altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabı üzerinden CDS puanı ile ilgili açıklamalarda bulundu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,  açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CDS risk primimiz 250 baz puanın altında. 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.

2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan.

İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."

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