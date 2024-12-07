Abdulkadir Uraloğlu: Sarıyer-Kilyos Tüneli ile seyahat 5 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da bulunan Sarıyer ile Kilyos arasında ulaşımı kısaltacak projenin ilk kazmasını vurdu. Bakan Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde ilk kez tünel açma makinesi TBM'nin kullanıldığını belirterek çalışmaların tamamlanmasının ardından seyahat süresinin 5 dakikaya ineceği açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin çalışmalarına 6 Aralık 2024 itibariyle başladı.

İstanbul'da bulunan Sarıyer ile Kilyos arasında ulaşımı kolaylaştıracak Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde ilk kazma vuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törende çalışmaların tamamlanmasıyla tünelin ücretsiz olacağı ve iki nokta arasındaki mesafeyi 5 dakikaya indireceği ifade edildi.

Sarıyer-Kilyos Tüneli yapım çalışmaları sırasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ''Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde TBM kazısıyla bir eşiğe daha atlıyoruz. Sarıyer-Kilyos Tüneli iki noktayı bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'un ve ülkemizin ulaşım ağını güçlendirecek, ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak. Tünelimizin yapım çalışmalarına Mayıs 2022 yılında başladık. Yaklaşık 7 km uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olacak. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli çıkışından başlayıp KMO Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son bulan projemiz kapsamında Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere toplam 2 adet farklı seviyeli kavşak, 198 metrelik viyadük, iki aç kapa yapısı ve bir menfez bulunmaktadır'' açıklamasında bulundu.

Sarıyer Kilyos Tüneli nerelerden geçiyor?

Sarıyer- Kilyos Tüneli'yle Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy, Kısırkaya mahallelerinde oturanlar İstanbul'un merkez ilçelerine ulaşacağı ifade edildi. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanacağı açıklandı.