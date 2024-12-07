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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Artvin İI Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alınarak yerine Nevim Öz atandı.

Ardahan İl Müdürlüğüne Mahmut Çetinkaya, Çanakkale İl Müdürlüğüne Ali Ömüt, Karaman İl Müdürlüğüne Seval Yılmaz, Niğde İl Müdürlüğüne Hilal Ünal ve Rize İl Müdürlüğüne Selim Köse'nin atanması gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Emin Türker ve Suat Dede, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Çömen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına da Rıdvan Türkseven getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Gözde Şahin atandı.

Tekirdağ İI Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alınırken, İstanbul İI Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin Keskin, Bayburt İI Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Niyazi Gül getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk ise görevden alındı.

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