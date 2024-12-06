BIST 10.081
DOLAR 34,78
EURO 36,78
ALTIN 2.942,91
HABER /  DÜNYA

Flaş iddia! Beşar Esad, Suriye'den kaçtı mı?

Flaş iddia! Beşar Esad, Suriye'den kaçtı mı?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yakınlarıyla birlikte ülkeden ayrıldığı iddia edildi. Söylentiler artarken Suriye rejimi yanlısı Sama TV, Esad'ın Tahran'a gittiğini açıkladı.

Abone ol

Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalarda harita anbean değişiyor. 9 gün içinde adeta Suriye'de birçok stratejik kenti ele geçiren rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi.

BEŞAR ESAD SURİYE'DEN KAÇTI MI?

Rejim karşıtı silahlı grupların adeta Şam'ın kapısına dayanması sonrasında Global Arap Net'ten Ghassan İbrahim bomba bir iddia ortaya attı.

İbrahim, X'teki sosyal medya hesabından Esad'ın ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Uluslararası basından iddiaları doğrular nitelikte haberler düşmeye başladı.

Esad'ın Rusya desteğini kaybetmesiyle birlikte bu kararı aldığını ve ailesiyle birlikte Tahran'a gittiği haberlerinin ardından Suriye rejimi yanlısı Sama TV Beşar Esad'ın Tahran'a gittiğini bildirdi.

Öte yandan İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi de Esad rejiminin önümüzdeki 24 saat içinde düşebileceğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme: 11 tutuklu
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme: 11 tutuklu
Filistinliler, İsrail'in yıktığı Gazze'deki Faruk Camisi'nin enkazında cuma namazı kıldı
Filistinliler, İsrail'in yıktığı Gazze'deki Faruk Camisi'nin enkazında cuma namazı kıldı
Ayfonkarahisar'daki tarihi yapılar 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile restore edildi
Ayfonkarahisar'daki tarihi yapılar 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile restore edildi
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 10. gününde 9 kez ihlal etti
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 10. gününde 9 kez ihlal etti
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Trabzonspor - Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı
Trabzonspor - Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı
ABD'de federal mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar verdi
ABD'de federal mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar verdi
İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 kişi tutuklandı
MLS'te sezonun oyuncusu Lionel Messi oldu
MLS'te sezonun oyuncusu Lionel Messi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını provoke edenler hakkında tahliye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını provoke edenler hakkında tahliye kararı
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi