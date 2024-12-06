Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' ve 'hakareti' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu gelişme üzerine ise sarı-kırmızılılardan bir açıklama geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 06.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.

Federasyon, Galatasaray Kulübü'nü ve Dursun Özbek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Gerekçe olarak sportmenliğe aykırı açıklamalar ve hakaret olarak gösterildi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY, PAYLAŞIM YAPTI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından bir açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Başkanımızın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından disipline sevk edilmesine şaşırmadık. Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen Türkiye Futbol Federasyonu bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir. Galatasaray Spor Kulübü, TFF'nin en basit ahlak ilkesi olan tarafsızlığını kaybetmiş olması nedeniyle savunma hakkını kullanmayacaktır.

Yaşanan bu değişimin arkasındaki nedenleri Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ve soruyoruz: Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?