Nevşin Mengü'den Suriye konusunda CHP'ye eleştiri: Esad'ın geri dönüşü olmaz

CHP'nin Suriye'deki gelişmeleri doğru okuyamadığına dikkat çeken Nevşin Mengü, Esad'ın geri dönüşü olmayacağını ve Türkiye'nin pozisyonunun önemli olacağını söyledi.

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Suriye'de 2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta muhalefet ilk kez rejimi devirmeye bu kadar yaklaştı. 27 Kasım'da başlayan muhalif ilerleyişte, sırasıyla Halep, Hama ve Humus ele geçirildi.

Güneyde de Dera şehrinde kontrol sağlayan muhalif güçler ilerleyişine iki koldan devam ederken tüm dünyanın gözü bölgede.

Türkiye'de de hem halk hem de hükümet büyük bir dikkatle yaşananları takip ederken siyasette de medyada da gündem Suriye.

"CHP, SURİYE'DE SAHAYI OKUYAMIYOR"

Bu kapsamda gazeteci Nevşin Mengü, YouTube'daki yayınında konuyu ele aldı.

CHP'nin 'Esad ile görüşülmeli' açıklamalarını eleştiren Mengü, parti yönetiminin sahadaki durumu okuyamadığını belirtti.

Mengü, Suriye'deki duruma ve CHP'nin tutumuna ilişkin şunları söyledi:

"CHP, 'Türkiye'de Suriye'nin toprak bütünlüğü öncelikli olmalıdır' diyor ama sahadaki gerçeklik o toprak bütünlüğünden çok uzakta olduğumuz şeklinde.

"TÜRKİYE'NİN POZİSYONU ÇOK ÖNEMLİ"

Bu saatten sonra şu noktada artık Esad ile konuşulmalıdır, toprak bütünlüğü falan... Adamlar Humus'a kadar neredeyse ellerini kollarını sallaya sallaya gittiler.

Belli ki Esad'ın geri dönüşü toprak bütünlüğü vs falan olmayacak. Türkiye'nin pozisyonu çok önemli olacak."