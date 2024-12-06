BIST 10.081
DOLAR 34,80
EURO 36,75
ALTIN 2.952,36
HABER /  DÜNYA

Nevşin Mengü'den Suriye konusunda CHP'ye eleştiri: Esad'ın geri dönüşü olmaz

Nevşin Mengü'den Suriye konusunda CHP'ye eleştiri: Esad'ın geri dönüşü olmaz

CHP'nin Suriye'deki gelişmeleri doğru okuyamadığına dikkat çeken Nevşin Mengü, Esad'ın geri dönüşü olmayacağını ve Türkiye'nin pozisyonunun önemli olacağını söyledi.

Abone ol

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta muhalefet ilk kez rejimi devirmeye bu kadar yaklaştı. 27 Kasım'da başlayan muhalif ilerleyişte, sırasıyla Halep, Hama ve Humus ele geçirildi.

Güneyde de Dera şehrinde kontrol sağlayan muhalif güçler ilerleyişine iki koldan devam ederken tüm dünyanın gözü bölgede.

Türkiye'de de hem halk hem de hükümet büyük bir dikkatle yaşananları takip ederken siyasette de medyada da gündem Suriye.

"CHP, SURİYE'DE SAHAYI OKUYAMIYOR"

Bu kapsamda gazeteci Nevşin Mengü, YouTube'daki yayınında konuyu ele aldı.

CHP'nin 'Esad ile görüşülmeli' açıklamalarını eleştiren Mengü, parti yönetiminin sahadaki durumu okuyamadığını belirtti.

Mengü, Suriye'deki duruma ve CHP'nin tutumuna ilişkin şunları söyledi:

"CHP, 'Türkiye'de Suriye'nin toprak bütünlüğü öncelikli olmalıdır' diyor ama sahadaki gerçeklik o toprak bütünlüğünden çok uzakta olduğumuz şeklinde.

"TÜRKİYE'NİN POZİSYONU ÇOK ÖNEMLİ"

Bu saatten sonra şu noktada artık Esad ile konuşulmalıdır, toprak bütünlüğü falan... Adamlar Humus'a kadar neredeyse ellerini kollarını sallaya sallaya gittiler.

Belli ki Esad'ın geri dönüşü toprak bütünlüğü vs falan olmayacak. Türkiye'nin pozisyonu çok önemli olacak."

ÖNCEKİ HABERLER
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
Suriye'nin başkenti Şam'a kamikaze dron saldırısı
Suriye'nin başkenti Şam'a kamikaze dron saldırısı
Şubat 2020'den bu yana ilk kez düştü!
Şubat 2020'den bu yana ilk kez düştü!
Şehit polis memuru Mehmet Tozun, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru Mehmet Tozun, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
1 Mayıs davasında tüm sanıklara beraat
1 Mayıs davasında tüm sanıklara beraat
Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayatını kaybetti
Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayatını kaybetti
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi
Peugeot, aralık ayına özel kampanya başlattı
Peugeot, aralık ayına özel kampanya başlattı
Yargıtay'dan Melek İpek kararı
Yargıtay'dan Melek İpek kararı
MİT'ten büyük operasyon! PKK'lı terörist Serhat Özmen yurt dışında yakalandı Türkiye'ye getirildi
MİT'ten büyük operasyon! PKK'lı terörist Serhat Özmen yurt dışında yakalandı Türkiye'ye getirildi
Peugeot aralık ayı kampanyası 500 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi
Peugeot aralık ayı kampanyası 500 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi
Dardanel, Yunanistan'da yeni suşi fabrikası açtı
Dardanel, Yunanistan'da yeni suşi fabrikası açtı