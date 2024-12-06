Peugeot, aralık ayına özel kampanya başlattı

Peugeot Türkiye, binek otomobil yelpazesinin yanı sıra hafif ticari araç modellerinde, aralık ayı kampanyasını başlattığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, yenilenen binek otomobil ve hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredili teklifleriyle, bu araçlara sahip olmayı aralık ayında da kolaylaştırıyor.

Aralık boyunca sürecek kredi teklifleri kapsamında, SUV tasarımıyla dikkati çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli, sadece tüzel müşterilere özel "Allure" donanım seviyesi ile 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya GT donanım seviyesi ile 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği ile sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor.

Peugeot 3008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu yeni E-3008 ise Allure donanım seviyesi ile bireysel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi veya GT donanım seviyesi ile sadece tüzel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,89 faizli kredi imkanları ile sunuluyor.

B-SUV segmentinin öncülerinden Peugeot 2008 Allure donanım seviyesiyle 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi, GT donanım seviyesi ile 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi, yüzde 100 elektrikli modeli ise 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot'nun kompakt segmentte yer alan, sürüş dinamikleriyle ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan modeli 408'e sahip olmak isteyen tüzel müşteriler, GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

Sportif tasarımın yanı sıra yeni nesil "i-Cockpit" teknolojisine sahip Peugeot'nun C segmentindeki hatchback temsilcisi 308'in Allure donanımlı versiyonunda 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor. Performansı, sıfır emisyonlu sürüş keyfi ile birleştiren yüzde 100 elektrikli E-308 ise 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faiz avantajlı kredi fırsatıyla müşterilerini, Peugeot yetkili satıcılarına bekliyor.

Gelişmiş 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi, 7 koltuklu oturma düzeni ve gelişmiş "Panoramik i-Cockpit" teknolojili yeni Peugeot 5008 ve yüzde 100 elektrikli yeni E-5008 ise sadece tüzel müşterilere özel GT donanım seviyelerinde 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle Peugeot 208'i tercih edenler, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi, yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler ise 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Hafif ticari ürünlerde de kampanya sürüyor

Yeni nesil "BlueHDi" dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, konfor ve sürüş keyfi sunan yeni Rifter'da 350 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor. Yeni Partner Van, 500 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi; çok yönlülüğü ile dikkat çeken yeni Expert Traveller ve Expert Van 250 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle müşterilerini bekliyor. Büyük oyuncuların tercihi yeni Boxer Van modelinde ise 1 milyon lira için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.