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İnternet üzerinden satmaya çalıştı! Kırşehir'de yakalandı

İnternet üzerinden satmaya çalıştı! Kırşehir'de yakalandı

 Nesli tükenme tehlikesinde olan kızıl geyik kafasını internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli Kırşehir'de yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, bir şüphelinin internet üzerinden boynuzlu kızıl geyik kafasını 25 bin lira karşılığında satışa sunduğunu tespit etti.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Şubesi ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ile kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada ele geçirilen kızıl geyik kafası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Geyik kafasını başka birinden satın aldığını öne süren şüpheli Y.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

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