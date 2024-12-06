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Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi bugün saat 14.30'da yapılacak. Fenerbahçe, kura çekimine dakikalar kala Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı.

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Geçen sezon Galatasaray ile oynanan Süper Kupa karşılaşmasında yedek oyuncularla çıkarak sahadan çekilme kararı alan Fenerbahçe, sürpriz bir karara imza attı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı.

HT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Kasımpaşa bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacak.

Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili olarak nasıl bir karar alacağı ise merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi bugün saat 14.30'da yapılacak.

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