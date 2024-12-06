Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu yarın toplanıyor

Türkiye Barolar Birliği, 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 38. Olağan Genel Kurul’da yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Erinç Sağkan, Emrah Yavuzcan ve Mehmet Zahit Söylemez ile yarışacak. Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulları da belirlenecek.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB), 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 38. Olağan Genel Kurul toplantısında yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Erinç Sağkan, bu seçimde Emrah Yavuzcan ve Mehmet Zahit Söylemez ile yarışacak.

Genel kurul, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Litai Konukevi’nde yapılacak. Toplantının ilk gününde, öncelikle divan başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Ardından geçmiş dönem faaliyet raporları ele alınacak ve oylamaya sunulacak.

İkinci günde ise başkanlık seçimleri ile birlikte yönetim, disiplin ve denetleme kurulları belirlenecek. Erinç Sağkan’ın yeniden aday olduğu bu seçimde, Samsun Barosu’na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu’na kayıtlı Mehmet Zahit Söylemez de başkanlık için mücadele edecek. Bu önemli süreç, TBB’nin geleceği açısından büyük bir dönüm noktası olacak.