Suriye sınırında neler oluyor? Erdoğan'a yüklenenler bakın dün ne demişler?

Suriye'de yaşanılan olayların Türkiye yansıması ne durumda? Gazeteci Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım Cuma günü itibarıyla operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından bugün Hama kent merkezine kadar girmişti. Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama'yı ele geçirdi. Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı.

Peki Suriye'de yaşanılan olayların Türkiye yansıması ne durumda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed ile görüşme konusunda yaptığı açıklama ile muhalefet tepki göstermiş lakin her zamanki gibi dün dediklerini unutmuşlardı. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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