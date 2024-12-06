BIST 10.076
DOLAR 34,80
EURO 36,87
ALTIN 2.948,84
HABER /  EKONOMİ

Denizbank'ta 27 yıl sonra üst düzey ayrılık! Hakan Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Denizbank'ta 27 yıl sonra üst düzey ayrılık! Hakan Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Kamuoyunda "Seçil Erzan davası" olarak bilinen yüksek kârlı gizli fon davası ile gündeme gelen Denizbank'ta önemli bir gelişme yaşandı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 27 yıl sonra görevi bırakacağını açıkladı.

Abone ol

Bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş, 27 yıl sonra görevi bırakacağını duyurdu. Ateş, 1997 yılından bugüne DenizBank Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Banka çalışanlarına veda mektubu gönderen Ateş, Denizbank’ın kuruluş aşamasından 27 yılda atılan önemli adımlara, krizlerin fırsata çevrildiği dönemlerden büyük satın almalara pek çok konuya değindi.

NTV'de yer alan habere göre Ateş, "DenizBank’ın ekonomiye katkısını, üretime, kalkınmaya hizmet eden fayda bankacılığı yaklaşımını denklemden çıkarsak, ülkemizde finansmana muhtaç pek çok alanın eksik kalacağına emin olabilirsiniz. Bu toprakların her karışında bir şekilde izimiz, emeğimiz var." ifadelerini kullandı.

240 yıla kadar hapsi istenmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Hakan Ateş'in de bulunduğu 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, Seçil Erzan'ın şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yüksek faiz getirili illegal fondan haberdar olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Hakan Ateş'in yerine Recep Baştuğ

Hakan Ateş'in yerine Garanti BBVA'nın eski genel müdürü Recep Baştuğ'un göreve başlayacağı iddia edildi.

Ateş'in Denizbank Yönetim Kurulu üyesi olmaya devam edeceği de kaydedildi.

YÜKSEK KÂRLI FON DAVASI

Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Davada Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi isimler yer alıyor. Erzan'ın futbolcuları ve iş insanları 26 milyon dolar dolandırdığı iddialar arasında bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret fırsatçılarına 19 milyon lira ceza
Asgari ücret fırsatçılarına 19 milyon lira ceza
Vodafone'da müşteri memnuniyetinde yeni dönem başladı
Vodafone'da müşteri memnuniyetinde yeni dönem başladı
Okan Buruk'tan 'İbrahim Hacıosmanoğlu' sorusuna cevap
Okan Buruk'tan 'İbrahim Hacıosmanoğlu' sorusuna cevap
İzmir'de eski eşini silahla öldüren sanık, yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İzmir'de eski eşini silahla öldüren sanık, yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İsrailli istihbaratçıdan sınırda Esed rejimi tampon bölge oluşturabilir iddiası
İsrailli istihbaratçıdan sınırda Esed rejimi tampon bölge oluşturabilir iddiası
Abdulkadir Uraloğlu Bursa'nın ağır vasıta trafiğini rahatlatacak açılışı yaptı
Abdulkadir Uraloğlu Bursa'nın ağır vasıta trafiğini rahatlatacak açılışı yaptı
İstanbul'da ikinci el eşya ve hurda alım satımına belge düzenleme zorunluluğu getirildi
İstanbul'da ikinci el eşya ve hurda alım satımına belge düzenleme zorunluluğu getirildi
Dursun Özbek'in 'göz oyarım' açıklaması! Jose Mourinho: Utandım ve kendisi adına üzüldüm
Dursun Özbek'in 'göz oyarım' açıklaması! Jose Mourinho: Utandım ve kendisi adına üzüldüm
İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
İzmir'de çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Hedefteki Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a kötü haber
Hedefteki Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a kötü haber
Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına yönelik "16 yaş" vurgusu
Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına yönelik "16 yaş" vurgusu
Öldürdüğü kişinin cesedini parçalayarak çöpe attı! Kan donduran detaylar
Öldürdüğü kişinin cesedini parçalayarak çöpe attı! Kan donduran detaylar