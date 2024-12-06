Denizbank'ta 27 yıl sonra üst düzey ayrılık! Hakan Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Kamuoyunda "Seçil Erzan davası" olarak bilinen yüksek kârlı gizli fon davası ile gündeme gelen Denizbank'ta önemli bir gelişme yaşandı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 27 yıl sonra görevi bırakacağını açıkladı.

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Bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş, 27 yıl sonra görevi bırakacağını duyurdu. Ateş, 1997 yılından bugüne DenizBank Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Banka çalışanlarına veda mektubu gönderen Ateş, Denizbank’ın kuruluş aşamasından 27 yılda atılan önemli adımlara, krizlerin fırsata çevrildiği dönemlerden büyük satın almalara pek çok konuya değindi.

NTV'de yer alan habere göre Ateş, "DenizBank’ın ekonomiye katkısını, üretime, kalkınmaya hizmet eden fayda bankacılığı yaklaşımını denklemden çıkarsak, ülkemizde finansmana muhtaç pek çok alanın eksik kalacağına emin olabilirsiniz. Bu toprakların her karışında bir şekilde izimiz, emeğimiz var." ifadelerini kullandı.

240 yıla kadar hapsi istenmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Hakan Ateş'in de bulunduğu 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, Seçil Erzan'ın şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yüksek faiz getirili illegal fondan haberdar olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Hakan Ateş'in yerine Recep Baştuğ

Hakan Ateş'in yerine Garanti BBVA'nın eski genel müdürü Recep Baştuğ'un göreve başlayacağı iddia edildi.

Ateş'in Denizbank Yönetim Kurulu üyesi olmaya devam edeceği de kaydedildi.