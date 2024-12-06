Asgari ücret fırsatçılarına 19 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimlerini artırdı. Kasım ayında yapılan denetimlerde 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulandı.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı asgari ücret zammını fırsat bilerek fiyat artışlarına giden kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan fiyatlama yapan işletmeleri denetleyerek fiyat listelerini kontrol ediyor. Bu kapsamda sadece kasım ayında reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 19 milyar 616 milyon 776 lira idari para cezası kesildi. Yılın 11 ayındaysa toplam 224 milyon lira para cezası uygulandı.

İç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yılın 11 ayında gerçekleştirilen denetimlerde 197 bin 883 firmaya toplamda 4 milyar 758 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetleri dahil 205 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı fiillerde bulunan 71 gerçek ve tüzel kişiye 76,8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Emlak ve kuyum sektöründe 1008 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 663 gerçek ve tüzel kişiye 69 milyon lira ceza uygulandı. Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyatla ilgili toplamda 65 bin 957 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve bin 519 gerçek ve tüzel kişiye 362,1 milyon lira idari para cezası kesildi.

Tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ise 11 ayda 7 bin 725 gerçek ve tüzel kişi denetlendi, 355 gerçek ve tüzel kişiye 35 milyon lira idari para cezası uygulandı. 'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesiyle yapılan bu denetimler sonucunda bu ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı, bu yıl yüzde 1,7'ye düşürüldü.