Narin cinayetinde mütalaa açıklandı: İşte istenen cezalar!

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Açıklanan mütalaada, ağabey Enes'in kolundaki ısırık izleri, amcanın koluna bulaşan salya ve annenin yardım için Salim Güran'ı eve çağırması dikkat çekti.

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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran​ davasında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran​ ile Nevzat Bahtiyar​ hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Açıklanan mütalaadaki detaylar kan dondurdu. Ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırıkların birden fazla kişiye ait çıkması ve amca Salim Güran​'ın eline Narin'in salyasının bulaştığının tespiti dikkat çekti. Öte yandan anne Yüksel Güran​'ın da yardım için Salim Güran'ı eve çağırdığı belirlendi.

Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma ise 26 Aralık’ta görülecek.

Anne yardım için amcayı eve çağırmış

Mütalaada, saat 15.20 ile 15.35 saatleri arasında anne Yüksel ile amca Salim arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı daraltılmış HTS kayıtlarıyla tespit edildi. Bu görüşmelerden sonra ilk olarak Salim’in Narin’in öldürüldüğü eve geldiği, bu evde anne Yüksel ile oğlu Enes’in bulunduğu, ardından Nevzat Bahtiyar’ın eve geldiği sinyal baz çakışmaları ve HTS kayıtları ile tespit edildiği ifade edildi. Mütalaada, anne Yüksel’in yardım için Salim’i eve çağırdığı, Salim’in de cesedin ortadan kaldırılması için Nevzat Bahtiyar’ı ölüm evine çağırdığı kaydedildi.

Narın'in salyası amcanın eline bulaşmış

Amca Salim Güran’ın küçük kızın cesedini ortadan kaldırmak için aceleyle battaniyeye sarıp Nevzat Bahtiyar’a teslim ettiği sırada Narin’in ağzından gelen sıvı ve salyanın sağ elinin başparmağı ile işaret parmağından bileğine doğru bulaştığı bildirilirken, kendisine ait 47 KF 388 plakalı aracın şoför koltuğunun ön tarafına sürüp elini bulaşan salyadan temizlemeye çalıştığı bu DNA örneğinin Van Jandarma Kriminal Laboratuarından gelen raporla tespit edildiği bilgisi yer aldı. Narin’e ait DNA örneğinin şoför mahallindeki koltuğun ön uç kısmında çıktığı bildirildi.

Mütalaada, Enes’in kolundaki diş izlerinin ATK raporuyla tespit edilmesinin önüne geçebilmek için diş izlerinin bulunduğu koldaki ısırık izlerinin üzerinin birden fazla kişi tarafından ısırılarak tespit yapılmasının önüne geçildiği kaydedildi.

Bu nedenle de anneden, Narin’den ve Enes’ten alınan ağız diş kalıplarının tam olarak kime ait olduğunun belirlenemediğine dikkat çekildi. Enes’in yüzünde ve gözündeki morluklarla ilgili, “Kendi kendimi yumrukladım” Kolundaki diş izleriyle ilgili, “Kardeşim kaybolduğu için sinir krizi geçirip kendi kendimi ısırdım.” Sırtındaki yaralar ve çiziklerle ilgili, “Tarlada kardeşimi ararken mısır koçanları çarptı. Metruk evlerde arama yaparken sırtım çizildi” şeklindeki savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı için itibar edilmediği vurgulandı.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren konuyla ilgili açıklama yaptı.

Eren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan NARİN dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibariyle sunmuştur.

Savcılık esas hakkındaki mütalaasında 4 sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ile cezalandırılmalarını talep etmiştir.

26 Aralıkta Narin için Adalet demek için 8. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yerimizi alacağız."

Narin'in üzerindeki kıl

Dava dosyasında beklenen bir diğer önemli rapor ise Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nden geldi. Hazırlanan son rapor dosyaya eklendi.

Raporda yer alan ayrıntıya göre; atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 santimetre...

Kahverengi kıl örneklerinin ise köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı belirtildi.

Raporun sonuç bölümünde şunlar anlatıldı:

“Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi.