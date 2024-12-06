Hedefteki Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a kötü haber

Güney Kore'de, iktidardaki PPP lideri Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı sırasında önde gelen siyasilerin tutuklanması talimatı verdiğinin anlaşıldığını belirterek, yetkilerinin askıya alınması gerektiğini açıkladı.

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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, partisinin Ulusal Meclis'te düzenlediği toplantıda konuşan Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevini sürdürmesi halinde sıkıyönetim ilanını tekrarlama olasılığı olduğunu ifade etti.

Han, "Yeni ortaya çıkan olgular ışığında, Kore Cumhuriyeti'ni ve halkını korumak adına Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin derhal askıya alınması gerektiği görüşündeyim." dedi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Kore Ordusu İstihbarata Karşı Koyma Komutanı Yeo In-hyung'u siyasi figürleri tutuklamakla görevlendirdiğine ve onları "devlet karşıtı" olmakla suçladığına işaret eden Han, "Yoon'un devlet başkanlığını sürdürmesi halinde böylesi radikal eylemler tekrarlanabilir ve bu da ülkeyi büyük riske atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İktidar partisi muhalefetin azil yönergesine destek verebilir

Devlet Başkanı Yoon'un üyesi olduğu ve onu başkanlığa aday gösteren partinin lideri olan Han'ın açıklaması, PPP'nin, muhalefet partilerinin devlet başkanının azli için meclise sunduğu önergeye destek verebileceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Han, daha önce partisinin muhalefetin önergesine "ret" oyu vererek Yoon'un azlini engelleyeceğini bildirmişti. Partinin meclis grubunun, bugün yapacağı toplantıda, önergeye destek verip vermeyeceklerine karar vermesi bekleniyor.

Muhalefet partileri, önergenin yarın yerel saatle 19.00'da mecliste oya sunulacağını bildirmişti. Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sinin lehte oy kullanması gerekiyor. Muhalefet önergeyi geçirmek için iktidar partisinden en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Şu ana dek iktidar partisinden bir milletvekili; 6 dönemdir milletvekilliği yapan PPP üyesi Cho Kyoung-tae, muhalefetin önergesine destek vereceğini açıkladı.