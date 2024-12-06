BIST 10.018
DOLAR 34,80
EURO 36,82
ALTIN 2.951,92
HABER /  MEDYA

Mevlüt Tezel "Asgari ücret hiç açıklanmasın!" diyerek nedenlerini sıraladı

Mevlüt Tezel "Asgari ücret hiç açıklanmasın!" diyerek nedenlerini sıraladı

Son haftaların bir numaralı gündem konusu asgari ücret... Ekonomistler yeni asgari ücret için tahminlerde bulunurken ilk toplantı için gözler salı gününe çevrildi. Sabah yazarı Mevlüt Tezel de asgari ücrete ilişkin bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Abone ol

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel bugün kaleme aldığı yazısında "Eskiden asgari ücret belirlenirken bu kadar tartışma yaşanmazdı. Açıklanan artış fazla gündem olmazdı." dedi ve çalışana asgari üzerinde bir ücret verildiğini söyledi. Tezel yazısında şunları kaydetti:

Şimdi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazançlara göre Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor.

Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ücretle çalışanların sayısı ise 13 milyona ulaşıyor. 7 milyon yüksek bir sayı.

Asgari ücreti belirleme tartışmalarının üç-dört ay önceden başlaması hem enflasyon hem de işveren üzerinde psikolojik bir etki yaratıyor!

Devlet asgari ücret çalışanların ezilmemesi için açıklıyor.

Ancak birçok şirket ve işveren asgari ücreti işine geldiği gibi "Devletin uygun gördüğü maaş bu" diyerek yorumluyor!

Bu bahane ortadan kaldırılmalı!

İddia ediyorum; asgari ücret hiç açıklanmasa, serbest piyasa ücretleri belirlese çalışanların maaşları daha yüksek olur!

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cem Küçük "Delile dayanarak söylüyorum" diyerek yeni asgari ücret tahminini açıkladı! Kuruşu kuruşuna hesap...
Foto Galeri Cem Küçük "Delile dayanarak söylüyorum" diyerek yeni asgari ücret tahminini açıkladı! Kuruşu kuruşuna hesap... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı)
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı)
Çevreyi korumaya geçen yıl 224,6 milyar lira harcandı
Çevreyi korumaya geçen yıl 224,6 milyar lira harcandı
Bakanlık İfşa etmeye devam ediyor! Zeytinyağından ve sucuktan çıkanlara bakın!
Bakanlık İfşa etmeye devam ediyor! Zeytinyağından ve sucuktan çıkanlara bakın!
KAAN'dan Tarihi Afterburner testi! Disiplin ve takım ruhu zaferi
KAAN'dan Tarihi Afterburner testi! Disiplin ve takım ruhu zaferi
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri örneğiyle açıkladı
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri örneğiyle açıkladı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Otomobil devrildi! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil devrildi! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 660 milyon dolarlık finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 660 milyon dolarlık finansman
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
Ahmet Köse gece yarısı duyurdu! TFF'deki görevini bıraktı, istifa açıklaması olay
Ahmet Köse gece yarısı duyurdu! TFF'deki görevini bıraktı, istifa açıklaması olay
Destici'den MÜSİAD Başkanı'nın asgari ücret önerisine sert tepki: Vicdansız, ahlaksız!
Destici'den MÜSİAD Başkanı'nın asgari ücret önerisine sert tepki: Vicdansız, ahlaksız!