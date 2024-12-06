Mevlüt Tezel "Asgari ücret hiç açıklanmasın!" diyerek nedenlerini sıraladı

Son haftaların bir numaralı gündem konusu asgari ücret... Ekonomistler yeni asgari ücret için tahminlerde bulunurken ilk toplantı için gözler salı gününe çevrildi. Sabah yazarı Mevlüt Tezel de asgari ücrete ilişkin bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel bugün kaleme aldığı yazısında "Eskiden asgari ücret belirlenirken bu kadar tartışma yaşanmazdı. Açıklanan artış fazla gündem olmazdı." dedi ve çalışana asgari üzerinde bir ücret verildiğini söyledi. Tezel yazısında şunları kaydetti:

Şimdi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazançlara göre Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor.

Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ücretle çalışanların sayısı ise 13 milyona ulaşıyor. 7 milyon yüksek bir sayı.

Asgari ücreti belirleme tartışmalarının üç-dört ay önceden başlaması hem enflasyon hem de işveren üzerinde psikolojik bir etki yaratıyor!

Devlet asgari ücret çalışanların ezilmemesi için açıklıyor.

Ancak birçok şirket ve işveren asgari ücreti işine geldiği gibi "Devletin uygun gördüğü maaş bu" diyerek yorumluyor!

Bu bahane ortadan kaldırılmalı!

İddia ediyorum; asgari ücret hiç açıklanmasa, serbest piyasa ücretleri belirlese çalışanların maaşları daha yüksek olur!