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İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, çatışma bölgelerindeki silahlı örgütlerle bağlantılı olan DEAŞ üyesi şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 12 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 13 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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