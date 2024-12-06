Cem Küçük "Delile dayanarak söylüyorum" diyerek yeni asgari ücret tahminini açıkladı! Kuruşu kuruşuna hesap...
Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılacak. Rakam için çeşitli tahminler yapılmaya devam ederken, gazeteci Cem Küçük "Delile dayanarak söylüyorum" dedi ve canlı yayında kuruşu kuruşuna asgari ücret hesabı yaptı.
Gazeteci Cem Küçük'ten Ekol TV canlı yayınında "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna cevap verdi. Küçük şunları kaydetti:
"Asgari ücret 24.500 lirayla 25.000 lira arasında olacak. Ya da 24.000 ile 25.000 lira arasında diyeyim. Ama bunu neye dayanarak söylüyorum? Bir delile dayanarak söylüyorum. O da Cumhurbaşkanımızın, biz kimseye enflasyona ezilmeyeceğiz sözü.
Yine aynı şekilde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da söylediği, ezilmeyeceğiz sözü. Ben bunu şuraya alıyorum. Zaten reel enflasyon yüzde 47 ama mesela bugün damacana su fiyatları 1 yılda yüzde 100 artmış. Restoranlar 1 yılda yüzde 90 artmış. Yemeğe bakalım, gıda yüzde 90 artmış. Su yüzde 100'a yakın artmış.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dolayısıyla yüzde 30 yaparsa o da 22 bin eder, kurtarmaz. Dolayısıyla da ben 24 bin lirayla 25 bin lira arasında, 24 bin 800, 25 bin gibi olacağını düşünüyorum.