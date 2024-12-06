Destici'den MÜSİAD Başkanı'nın asgari ücret önerisine sert tepki: Vicdansız, ahlaksız!

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılmaması gerektiğini savunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'ya sert tepki gösterdi. Enflasyonun yüzde 50 olduğu yerde yüzde 25 zam sınırı koymanın vicdansızlık ve ahlaksızlık olduğunu söyleyen Destici, talep ettiği asgari ücret rakamını açıkladı.

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Milyonlarca çalışanı doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret​ zammında görüşme maratonu 10 Aralık'ta başlıyor. Toplantıların ardından belirlenecek 2025 asgari ücret tutarı merakla beklenirken, MÜSİAD​ Başkanı Mahmut Asmalı'nın asgari ücret önerisi tartışmaları beraberinde getirdi. Asmalı'ya işçi kesiminin ardından siyaset dünyasından da tepkiler yükseldi. O isimlerden biri de Büyük Birlik Partisi​ (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

MÜSİAD Başkanına asgari ücret tepkisi

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret zammıyla ilgili sözleri dikkat çeken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı'ya çok sert ifadelerle yüklendi.

Komisyon öncesi asgari ücretliye yüzde 20-25 oranında zam yapılmasının konuşulduğunu anımsatan Destici, "Enflasyonun yüzde 48-50 olduğu yerde 'asgari ücret yüzde 25 artsın' demek vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. BBP olarak asgari ücretin en az yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranında artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışındaki rakamlar haksızlık ve adaletsizlik olur." dedi.

En düşük emekli maaşı 20 bin liranın üzerine çıkmalı

Emeklilerle ilgili kök maaş düzenlemesinde haksızlık yapıldığını savunan Destici, en düşük ücretin enflasyon farkıyla 20 bin liranın üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

MÜSİAD Başkanı ne demişti?

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, hafta başında katıldığı bir programda asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtip, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.