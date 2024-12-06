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Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt: Hadsiz açıklamalar

Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt: Hadsiz açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TRT Spor ekranlarında kendisi için söylediklerine "hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir" ifadeleriyle yanıt verdi.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Canlı yayın sırasında Galatasaray'ın TFF başkanını istifaya davet etmesi üzerine Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübü başkanısın, ben bugün TFF başkanıyım, ben elbette bu başkanlıktan ayrılacağım, siz de Galatasaray başkanlığından ayrılacaksınız. Bunun bedeli çok ağır olur" tehdit gibi açıklamalarda bulundu.

Bu ifadelerin üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları hakkında konuşan Özbek, "Türk futbolu; Stockholm Sendromu'na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır" dedi. Dursun Özbek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray’ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem. Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu’na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır. Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir. Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir."

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