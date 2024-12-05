BIST 9.936
DOLAR 34,69
EURO 36,82
ALTIN 2.933,45
HABER /  DÜNYA

Rus gazı alan ülkelere müjde: Resmen kaldırıldı

Rus gazı alan ülkelere müjde: Resmen kaldırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 yıl sonra bir ilke imza atarak Rusya'dan gaz alan şirketlerin ödemelerini, ABD'nin yaptırım listesine aldığı Gazprombank'a yapılması zorunluluğunu kaldırdı.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'nın dev şirketi Gazprombank'a yaptığı yaptırımlara yıllar sonra bir ilke imza atarak karşılık verdi.

Putin, Rus gazının ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerinin Gazprombank’a yapılmasına yönelik zorunluluğu iptal etti.

Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 31 Mart 2022 tarihli kararda güncelleme yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank’a yapma mecburiyeti kalkarken, ödemeler üçüncü taraf bankalar aracılığıyla da yapılabilecek.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım’da yaptırım uygulamaya başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu canlı yayındayken istifaya davet etti
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu canlı yayındayken istifaya davet etti
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
Terör bağlantıları nedeniyle mal varlıkları dondurulan 2 kişinin bilgileri güncellendi
Terör bağlantıları nedeniyle mal varlıkları dondurulan 2 kişinin bilgileri güncellendi
Bakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit ile görüştü
Bakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit ile görüştü
Davut Gül: İstanbul'da 4 terör saldırısı engellendi
Davut Gül: İstanbul'da 4 terör saldırısı engellendi
Rejim karşıtı gruplar Hama kent merkezini Suriye rejimi güçlerinden aldı
Rejim karşıtı gruplar Hama kent merkezini Suriye rejimi güçlerinden aldı
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
MGK Toplantısı sona erdi! 5 maddelik bildiri...
MGK Toplantısı sona erdi! 5 maddelik bildiri...
Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar
Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilisi: Bölgedeki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilisi: Bölgedeki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
BDDK duyurdu: Cep telefonu taksit sayısı değişti
BDDK duyurdu: Cep telefonu taksit sayısı değişti