Rus gazı alan ülkelere müjde: Resmen kaldırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 yıl sonra bir ilke imza atarak Rusya'dan gaz alan şirketlerin ödemelerini, ABD'nin yaptırım listesine aldığı Gazprombank'a yapılması zorunluluğunu kaldırdı.Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'nın dev şirketi Gazprombank'a yaptığı yaptırımlara yıllar sonra bir ilke imza atarak karşılık verdi.
Putin, Rus gazının ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerinin Gazprombank’a yapılmasına yönelik zorunluluğu iptal etti.
Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 31 Mart 2022 tarihli kararda güncelleme yapıldı.
Yeni düzenlemeye göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank’a yapma mecburiyeti kalkarken, ödemeler üçüncü taraf bankalar aracılığıyla da yapılabilecek.
Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.
ABD YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI
ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım’da yaptırım uygulamaya başlamıştı.