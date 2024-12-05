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Terör bağlantıları nedeniyle mal varlıkları dondurulan 2 kişinin bilgileri güncellendi

Terör bağlantıları nedeniyle mal varlıkları dondurulan 2 kişinin bilgileri güncellendi

Terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı oldukları için mal varlıklarının dondurulmasına karar verilen 2 kişinin bilgileri güncellendi.

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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekli listesindeki "Muthanna Harıth Al-Darı"nın adı "Muthanna Harıth Salman Al-Darı" olarak güncellenirken, "Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburı"nın kullandığı isimlere "Abu Uma" eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının hükümlerini yürüteceği bu karara karşı Resmi Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

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