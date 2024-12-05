SGK'ya en borçlular listesinde! CHP'li belediyeden yüzde 137 zam kararı

SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye içerisinde yer alan tek ilçe belediyesi olan Şişli Belediyesi, otopark ücretlerine yüzde 137,5'e varan oranda zam yaptı.

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Şişli Belediye Meclisi'nin, aralık ayı toplantılarının ikinci oturumunda tepki çeken bir karara imza atıldı. Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda "2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifeleri" kapsamında otoparklara fahiş zam yapıldı.

YÜZDE 137 ZAM

Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok borcu olan ilk 5 belediye içerisinde yer alan tek ilçe belediyesi olan Şişli Belediyesi, ilçedeki belediyeye bağlı otopark ücretlerine çok yüksek oranlarda zam kararı aldı. AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilen zam kararında Şişli'de otopark ücretlerine yüzde 137,5'e varan oranda zam yapıldı.

Kararla Topağacı Kapalı Otoparkı'nın 1 saate kadar otopark ücretinin 55 liradan yüzde 136,36 zamla 130 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 80 liradan yüzde 137,5 zamla 190 liraya, 2-4 saat arası otopark ücretinin 110 liradan yüzde 127,27 zamla 250 liraya, 4-6 saat arası otopark ücretinin 140 liradan yüzde 128,57 zamla 320 liraya artırıldı.

Yeni belirlenen 6-8 saat arası kademenin otopark ücretinin 400 lira olması istenen teklifte, 8-12 saat arası otopark ücretinin 200 liradan yüzde 130 zamla 460 liraya, 12-24 saat arası otopark ücretinin 250 liradan yüzde 132 zamla 580 liraya yükseltildi.

Otomobil abone otopark ücretinin 2 bin 200 liradan yüzde 127,27 zamla 5 bin liraya, arazi, suv, pickup ve panelvan araçların abone otopark ücretinin ise 2 bin 600 liradan yüzde 130,76 zamla 6 bin liraya artırıldı.

Derviş Eroğlu Kapalı Otoparkı, Osmanbey Kapalı Otoparkı, Lalaşahin Açık Otoparkı ve Maçka Evlendirme Dairesi Otoparkı'nda da 1 saate kadar otopark ücretinin 55 liradan 115 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 80 liradan 170 liraya, 2-4 saat arası otopark ücretinin 110 liradan 230 liraya, 4-6 saat arası otopark ücretinin 140 liradan 290 liraya çıkarıldı.

Bu otoparklar için yeni belirlenen 6-8 saat arası kademenin otopark ücretinin 350 lira olması istenen teklifte, 8-12 saat arası otopark ücretinin 200 liradan 410 liraya, 12-24 saat arası otopark ücretinin 250 liradan 520 liraya yükseltildi.

ŞİŞLİ SGK'YA EN BORÇLU 5. BELEDİYE

Otoparklara yüzde 137 zam kararı alan CHP'li Şişli Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın SGK'ya en çok borcu olan belediyeler listesinde 2.9 milyar TL borçla 5. sırada yer alıyor.

Listede 4.4 milyar TL ile Adana Büyükşehir Belediyesi 4. sırada, 6.4 milyar TL ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3. sırada, 8.8 milyar TL ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 2. sırada, 9.9 milyar TL ile İzmir büyükşehir Belediyesi ise 1. sırada yer alıyor.