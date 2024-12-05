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Eski eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Eski eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Ü.D. (39) bir süre önce boşandığı eşi Songül G'nin (37) evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Songül G. evden dışarıya doğru kaçmaya başladı. Bu esnada Ü.D. eski eşini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Songül G, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Olayın ardından Ü.D. gözaltına alındı.

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