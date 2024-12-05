Müsavat Dervişoğlu, TİSK ve TÜRK-İŞ'i ziyaret etti! Flaş asgari ücret açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni belirlenecek asgari ücrette 28 bin liranın altındaki bir rakamın ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmadığını savunarak, "Bunu 30 da 35 de yapsanız satın alma gücünü nazarıitibara aldığınızda, enflasyonu değerlendirdiğinizde, 28 binin altındaki bir rakam bu ülkede çalışanları açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edecektir." dedi.

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Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, TİSK ve TÜRK-İŞ genel merkezlerini ziyaret etti.

İlk olarak TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol​​​​​​​ ile görüşen Dervişoğlu, ziyarete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Makulde buluşma arzusunun olduğunu ve sürecin karşılıklı görüş alışverişiyle sürdürüleceğini gözlemledik. Oran konuşmadık ama en az 28 bin lirada ısrarcıyız." dedi.

Dervişoğlu, ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açıdan büyük sıkıntılar içinde bulunduğunun aşikar olduğunu savundu.

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak meseleye makul bir çerçeveden bakıp, kamuoyuyla paylaştıkları bir asgari ücret tutarı olduğunu anımsatarak, "Bunu yaparken de Türkiye'nin tüm gerçeklerini nazarıitibara alarak gerçekleştirdik. Asgari 28 bin lira olarak belirlenmesinin hem işveren hem de işçi açısından önemli olduğunu ifade ettik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu rakamın ele alınmasının faydaları üzerinde değerlendirmede bulunduk." diye konuştu.

Belirlenecek asgari ücretin ülkeye, millete, devlete, çalışanlara ve işverenlere hayırlar getirmesini temenni eden Müsavat Dervişoğlu, "28 bin liranın altında kalan bir rakam, bugünkü yaşam koşullarında ihtiyacı karşılayacak nitelikte değil. Bunu 30 da 35 de yapsanız satın alma gücünü nazarıitibara aldığınızda, enflasyonu değerlendirdiğinizde, 28 binin altındaki bir rakam bu ülkede çalışanları açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edecektir. Bütün hesaplarımız, bizi, 28 bin liranın makul bir rakam olduğu konusunda hemfikir hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın asgari ücrete yönelik açıklamalarını sorması üzerine, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı, önerilen rakamları, atılmış rakamlar olarak görüyorsa, bana sorarsanız topluma karşı büyük bir ayıp işliyor. Ekonomik program yapmak ya da yaptığını zannetmek güzel bir şey ama Türkiye'de sosyal politikaların da oluşturulması, insanların insanca yaşam koşullarına ulaştırılması lazım. Kendisinden başka bütün kurumları istiskal etmeye yönelik beyanlar, bizim için ciddiye alınacak beyanlar değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün TİSK'te yaptığı görüşme sorulan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Hem TİSK'te hem TÜRK İŞ'te edindiğimiz intiba aslında her iki kurumun da doğruyu aradığına yönelik bize göre. Yüksek olursa işverene düşük olursa işçiye zarar veren uygulamalarla karşı karşıya kalınıyor dolayısıyla makulu bulmak yolunda bir çaba. Ben bu işin doğru yürütülmesi için siyasi sorumluluk almaya gayret sarf eden biriyim. Herkes birbirinden rakam bekliyor. Dolayısıyla hükümetin de ortaya bir şey koyması lazım. Ona bağlı olarak da ortak bir zeminde bunun konuşulup tartışılması lazım. Makulde buluşmayı arzuluyor bu ülke ve ne afaki rakamlarla ne de az seviyede tutulması icap eden alanlarla değerlendirme yapmaktan azami ölçüde uzak durmak lazım."