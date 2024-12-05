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Özgür Özel: Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına da yokuz

Özgür Özel: Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına da yokuz

CHP Lideri Özel, Bilecik'te düzenlenen programda milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretle ilgili talebini yineleyerek "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına da yokuz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Garı'nda Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 104'üncü yılı nedeniyle düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Burada konuşan Özel, asgari ücret talebini yineleyerek "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına da yokuz" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Esnafın 30 bin lira asgari ücret ödeyecek mecali yoktur. Asgari ücret alan için düşük veren için yüksektir. CHP kanun teklifi verdi. 1 ile 10 arası asgari ücretli çalıştıranlara asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz. Alan için 30 olunca veren için 24 bin lira olacak. Esnafa dokunmadan asgari ücreti 30 bin lira yapmanın yolu budur. Emekliler, 2002 yılında bir buçuk asgari ücret alıyorlardı. Tayyip Bey sizi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon oranında zam vereceğim deyip olmadık işlere girişmese bugün en düşük emekli maaşı 25 bin 500 lira olacaktı. Başka işlere girişti sizi 12 bin 500 lira emekli maaşına mahkum etti."

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