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Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşa 'Fermuar sistemi' çağrısı!

Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşa 'Fermuar sistemi' çağrısı!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlara, trafikte acil geçiş koridoru oluşturarak ambulansların hastaları en kısa sürede sağlık tesislerine ulaştırmasını sağlayan "fermuar sistemini" benimseme ve uygulama çağrısında bulundu.

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Memişoğlu, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Bakanlıkta düzenlenen "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyasının tanıtım programında konuştu.

Son 22 yılda sağlık hizmetlerinde büyük bir değişim ve gelişim gerçekleştirildiğine, acil sağlık hizmetlerinde de adeta çağ atlandığına işaret eden Memişoğlu, acil sağlık hizmetlerinde 50 bin 247 personelin görev yaptığını anlattı.

2002'de sadece 481 acil yardım istasyonu ve ülke genelinde 618 ambulansla vatandaşlara acil sağlık hizmeti verildiğini anımsatan Memişoğlu, "Bugün 3 bin 495 acil yardım istasyonumuz var ve toplam 5 bin 668 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriyoruz. Sadece 2024'te 6,5 milyon vatandaşımızı, ambulanslarımızla sağlık tesislerimize naklederek gerekli sağlık hizmeti almalarını sağladık." bilgisini paylaştı.

Halihazırda 231 kar paletli ambulans, 21 kombi paletli ambulans, 92 yoğun bakım ve obez ambulansı, 62 çok sedyeli ambulans, 57 motosiklet ambulansı ve 6 deniz ambulansının hizmet sunduğunu aktaran Memişoğlu, "Hatırlarsanız, uzun yıllar yurt dışında acil durumlarda hava ambulans hizmetleri ile vatandaşlara hizmet verildiğini bilir ve gıpta ederdik. AK Parti iktidarıyla birlikte envanterimize 16 hava aracı kazandırdık ve şimdi biz de acil durumlarda Türkiye'nin ve gerektiğinde dünyanın her bir noktasında vatandaşlarımıza hava ambulans hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

81 ilde afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirecek 30 bölge koordinatörlüğünün bulunduğunu belirten Memişoğlu, olası Marmara depremi ve çeşitli afetlere yönelik sağlık hizmetleri planlamaları ve tatbikatlarının yapıldığına dikkati çekti.

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