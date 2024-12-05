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Karaman'da "silinen görüntüleri geri getireceğim" bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

Karaman'da "silinen görüntüleri geri getireceğim" bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

Karaman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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H.A, sosyal medya hesaplarından silinen fotoğraf ve görüntüleri geri getirmek için U.K. ile anlaştı.

U.K'nin görüntüleri kurtarmak için banka kartlarının şifrelerini istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan H.A, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Yapılan incelemede şüphelinin H.A'nın kart bilgileriyle kuyumcudan 56 bin lira değerinde altın aldığı ve 8 kişiye 955 bin lira gönderdiği tespit edildi.

Ekipler, U.K, H.İ.C. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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