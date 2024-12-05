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Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi

Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi

İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklanan zehirlenme vakaları büyük bir trajediye dönüştü. 22 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavisi sürüyor. 10 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

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İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklanan zehirlenme vakalarında bilanço artıyor. Sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 22 kişinin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Megakentte Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu.

Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.

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