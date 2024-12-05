Dünyanın en değerli 10 şirketi! Kasım ayında en çok kazandıran o oldu

Kasım ayında küresel pay piyasaları ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın tarife söylemleri ve artan jeopolitik riskleri fiyatlarken, dünyanın piyasa değeri en yüksek 10 şirketinden aylık olarak en çok kazandıranı Tesla oldu.

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Kasım ayında dünyanın en değerli 10 firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Tesla oldu. Tesla'nın hisse senedi fiyatı ekim sonundan bu yana yüzde 38,15, yılbaşından bu yana da yüzde 38,91 yükselerek 345,16 dolara çıktı.

Analistler, Tesla'nın sahibi olan Elon Musk'ın seçim süreci boyunca Trump'ın yakınında yer aldığını belirterek, Trump'ın zaferi sonrasında Tesla hisselerindeki yükselişin dikkati çektiğini kaydetti.

Buna ek olarak, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili oldu.

Tesla hisselerini aylık bazda yüzde 11,53 yükselişle ABD'li e-ticaret devi Amazon ve yüzde 7,12 değer kazancıyla Berkshire Hathaway hisseleri takip etti. Kasım ayında Amazon'un, yapay zeka şirketi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurması, Şükran günü ile Efsane Cuma (Black Friday) gibi e-ticaretin öne çıktığı bir dönemin devam ediyor olması şirketin pay piyasalarındaki performansını destekledi.

Aylık olarak en çok kaybettiren TSMC oldu

Dünyanın en değerli 10 şirketi arasında yatırımcısına kasım ayında en çok kazandıran dördüncü şirket Apple olurken, şirketin hisse senedi yüzde 5,06 kazançla 237,33 dolara ulaştı.

Microsoft hisseleri yüzde 4,21 yükselişle 423,46 dolara, Nvidia hisseleri yüzde 4,14 artışla 138,25 dolara, Suudi Menkul Kıymetler Borsasında (Tedawul) işlem gören Saudi Aramco şirketinin hisseleri yüzde 1,67 değer kazancıyla 27,45 riyale ve Meta Platforms hisseleri yüzde 1,19 primle 574,32 dolara çıktı.

Ay sonu itibarıyla dünyanın en değerli ilk 10 şirketi arasında 10'uncu sırada yer alan TSMC aylık olarak yüzde 3,09 düşüş kaydederek 184,66 dolara geriledi. Alphabet hisseleri de kasım ayında değer kaybederek yüzde 1,27 azalışla 170,49 dolara düştü.

Geçtiğimiz günlerde ABD Adalet Bakanlığı, federal yargıçtan, Google'ı "Chrome" internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etmişti. Google'ın "yasa dışı tekel" oluşturduğu yönündeki kararın, Chrome'un elden çıkarılmasını gerektirdiği belirtilerek, bunun şirketin aramadaki kontrolünü kalıcı olarak durduracağı ve rakip arama motorlarının tarayıcıya erişmesine imkan tanıyacağı vurgulanmıştı.

Alphabet hisselerindeki söz konusu seyirde devam eden tekelleşme davasının etkili olduğu kaydeden analistler, gelecek dönemde konuyla ilgili haber akışının şirket hisselerinin yönü üzerinde etkili olabileceğine işaret etti.