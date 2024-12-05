Böbrek nakli olan ünlü iş insanı Fatih Kıral'dan kötü haber

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan iş insanı Fatih Kıral'ın geçen yıl böbreği iflas etmiş, bir çalışanının verdiği böbrek sayesinde hayata tutunmuştu. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü iş insanının sağlık durumunun bozulduğuna dair üzücü haberler geldi.

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İş dünyasının tanınan isimlerinden Fatih Kıral'ın böbreği iflas etmiş ve geçen yıl bir çalışanının böbreğiyle yeniden hayata tutunmuştu.

Fatih Kıral, ne yazık ki bu yeni böbreğiyle de sağlık sorunları yaşamaya başlamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre sonra Kıral'a nakledilen böbreğin işlevinde sorun çıktığı ve diyalize bağlandığı iddia edilirken; üzücü haberler peş peşe geldi.

Sabah gazetesinin aktardığına göre; böbreği iflas eden, geçen yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan Fatih Kıral, yeni böbreğiyle de sorun yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Ailesi ve sevenleri, üç gün boyunca yoğun bakımda tutulan ve sonrasında normal odaya alınan Fatih Kıral'ın kısa sürede taburcu olmasını bekliyordu. Fatih Kıral'ın nakledilen böbreği de iflas etti ve diyalize bağlandı. Bu arada Kıral'a kanser teşhisi de konuldu.

Kanser tedavisi gören Kıral'ın geçen günlerde kanser hastalığı için de bir operasyon geçirdiği öğrenildi.