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Jeep'ten 'Jeep Link' uygulamasıyla araçla ilgili bilgilere ulaşılabiliyor

Jeep'ten 'Jeep Link' uygulamasıyla araçla ilgili bilgilere ulaşılabiliyor

Jeep, bağlantılı araç uygulaması Jeep Link'i kullanıcılarla buluşturuyor. Jeep Link" uygulamayla mobil cihazlar üzerinden araçlarla ilgili birçok bilgiye güvenli ve kolay şekilde erişilebiliyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep Renegade, Compass ve Avenger'da kullanıma sunulan uygulama, acil durumlarda hayat kurtaran güvenlik özelliklerinin yanı sıra günlük hayatta da kullanıcılarına kolaylık sunuyor.

Kullanıcılar, uygulamayla mobil cihazları üzerinden araçlarıyla ilgili birçok bilgiye güvenli ve kolay şekilde erişebiliyor.

Renegade, Compass ve Avenger sahipleri, mobil uygulama üzerinden araçlarının kapı ve el freni durumunu uzaktan görebiliyor ve anlık olarak takip edebiliyor.

Uygulama aracılığıyla gönderilen canlı bildirimler sayesinde kullanıcılar, araçlarıyla ilgili gelişmelerden anında haberdar olabiliyor.

Link aracılığıyla Jeep sahipleri, gerçek zamanlı araç durumu takibiyle yakıt/batarya seviyesi, lastik basıncı, akü durumu ve gösterge paneli uyarılarını anında görebiliyor.

Kullanıcılar, aynı zamanda uygulamanın Sürüş Performansı Analizi ve Oyunlaştırma Modülü ile kullanım verilerini takip ederek, sürüş deneyimlerini geliştirebiliyor.

Uygulama, kullanıcıların bakım randevularını hızlı ve kolay şekilde planlama ve araçlarını daha yakından tanımak için gereken kılavuzlar ile destek materyallerine kolayca erişme olanağı da sunuyor.

Uygulamanın Araç Konum Takibi özelliği sayesinde kullanıcılar, araçlarının konumunu anlık olarak harita üzerinden takip edebiliyor.

Aracın çekilmek üzere olduğu durumlarda da uygulama kullanıcıya, anında bildirim gönderiyor.

Uygulama ayrıca araç seyir halindeyken devreye giren Kaza Kara Nokta bildirimiyle riskli bölgelere yaklaşıldığında kullanıcısını, daha dikkatli ve güvenli şekilde araç kullanması amacıyla uyarıyor.

Uygulama, kaza anında alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezine anında uyarı iletiyor. Jeep Müşteri İlgi Merkezi'ne ulaşan çağrı sonrasında ise kullanıcı aranıyor. Gerekli durumlarda acil yol yardımı alabilmeleri sağlanırken, kullanıcıdan yanıt alınamayan durumlarda ambulans yönlendirmesi yapılıyor.

Renegade, Compass ve Avenger sahipleri "Jeep Link"i vergiler hariç 4 bin 625 liralık bedelle Jeep bayilerinden talep ederek, kullanmaya başlayabiliyor.

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