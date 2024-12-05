TotalEnergies istasyonlarından 270 liraya varan kampanya

Club TotalEnergies üyeleri, 16 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında Bonus üyesi TotalEnergies İstasyonları'ndan gerçekleştirecekleri akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde 270 liraya kadar bonus kazanacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA iş birliği ile bir kampanya düzenleyen TotalEnergies İstasyonları, Club TotalEnergies üyelerine sağladığı avantajlara yenisini ekledi.

Akaryakıt ve otogaz alışverişini kapsayan kampanya, 16 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında Bonus üyesi TotalEnergies İstasyonları'nda geçerli olacak.

Kampanya çerçevesinde, TotalEnergies İstasyonları'ndan Garanti BBVA POS'u ile farklı günlerde ve tek seferde yapılacak dördüncü 800 lira ve üzeri akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde SMS ile katılıma 230 lira, BonusFlaş uygulaması üzerinden katılıma 240 liraya kadar bonus verilecek. BonusFlaş uygulaması üzerinden mobil veya QR kod okutarak ödemelerini gerçekleştiren kart sahipleri ise 270 liraya kadar bonus kazanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, ilk alışverişlerinden önce SMS ya da BonusFlaş uygulaması üzerinden kampanyaya katılmaları gerekiyor.

Kazanılan bonuslar, 5 Ocak-5 Şubat 2025 tarihleri arasında Bonus üyesi TotalEnergies İstasyonları'nda akaryakıt ve otogaz alımlarında kullanılabilecek.