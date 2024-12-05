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Gıda sahtekarları listesinde çay skandalı: Zehirleme tehlikesi var!

Gıda sahtekarları listesinde çay skandalı: Zehirleme tehlikesi var!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını ifşalamaya devam ediyor. Taklit ve tağşiş yapan firmaların ve halk sağlığını tehdit eden ürünler arasındaki çay firmaları dikkat çekti. Bakanlığın belirttiği listedeki ürünlerdeki gıda boyasının ciddi zehirlenmelere yol açabileceği belirtiliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüketiciyi yanıltacak biçimde taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşaladığı liste genişliyor. Bakanlığın, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilerinde halkı zehirleyen çaylar paylaşıldı.

Buna göre, söz konusu markaların ürünlerinde doğal olmayan gıda boyaları kullanılıyor.Tüketicilere uyarıda bulunan uzmanlar, bu ürünlerin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.

İşte, o markalar...

Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Avcı Sezon Çay – Siyah Çay

Fatih Gold – Siyah Çay

Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

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