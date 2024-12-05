Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Depoları doldurmak için bekleyin fiyat değişiyor

Benzine gelen 97 kuruşluk indirim sonrası sıra motorinde...Tabela bir kez daha değişiyor, akaryakıt alacaklar biraz bekleyin fiyatlar düşüyor...

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Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası benzin 97 kuruş ucuzlamıştı. Şimdi de motorine indirim geliyor.

NTV'de yer alan habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42.12 TL/LT

Motorin:44.22 TL/LT

LPG:26.03 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin:42.01 TL/LT

Motorin: 44.16 TL/LT

LPG:25.49 TL/LT