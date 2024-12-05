Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamak ve ihmalle ölümlerine neden olmakla suçlanan sanıkların davasında tutuklulukların devamına, 7 kişinin tutuklanmasına ve 4 kişi için yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi. 14 şüphelinin daha gözaltına alındığı soruşturmada, iddianameye göre suç örgütü, SGK üzerinden fazla kazanç sağlamak ve hasta bebekleri ticari kazanç amacıyla yönlendirmekle suçlanıyor.

Abone ol

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında ara karar açıklandı.

Tutukluluklarına devam kararı

Milliyet'in haberine göre; 7 ailenin davaya katılım talebi kabul edildi. Gelmeyen müştekilerin yazı yazılarak duruşmaya çağrılmasına hükmedildi. 2022-2024 arasında suçlamaya konu hastanelerde kaç bebek doğduğu, kaç bebegin yoğun bakıma alındığı ve kaçının sevk edildiğinin soruşturulmaya dahil edilmesine, hastanelerde yapılan denetim raporlarının mahkeme gönderilmesine, tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, tutuksuz olarak yargılanan 7 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

4 kişiye yakalama kararı

Tutuklanma talep edilen ve mahkemede hazır bulunmayan 4 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

14 şüpheli daha gözaltına alındı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket eden aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

İddianamede neler yer alıyor?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede belirtiliyor.