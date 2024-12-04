Bülent Arınç: 9 kişinin tutuklanması adalete güveni sarsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada provoke etmeye çalışanların tutuklanmasını yanlış bulduğunu söyleyen Bülent Arınç, 'Tutuklamaya gidilmesini uygun görmüyorum. Yasal sınırlar içerisinde protestolar olabilir' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TRT World Forum 2024 programına katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında bazı şahıslar, Erdoğan'ın Gazze ile ilgili açıklamalarını provoke etmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da provokatöre karşı "Siyonistlerin ağzı olma!" ifadelerini kullandı.

ARINÇ TUTUKLAMALARI HAKSIZ BULDU

Yaşananların ardından olayla ilgili 9 kişinin tutuklanmasının ardından TBMM Eski Başkanı ve AK Parti kurucusu Bülent Arınç konuyla ilgili açıklama yaptı.

Arınç yapılan tutuklamaları haksız bulduğunu söyledi.

Olayda tutukluluk halini gerektirecek herhangi bir zorunluluk olmadığını da söyleyen Arınç, suç unsuru varsa bile tutukluluk yerine geçecek başka adli kontrol tedbirlerinin olduğunu belirtti.

"TOPLUMSAL HAFIZADA OLUMSUZ İZLER BIRAKIR, ADALETE GÜVENİ SARSAR"

İsrail'e yönelik politikayı samimi bulduğunu da belirten Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha önce de birkaç farklı mesele üzerinden ‘düşünceyi açıklama hürriyeti’ kavramı hakkında kanaatlerimi ifade etmiştim. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir programı esnasında gerçekleştirilen protestonun neticesi olarak dokuz gencimizin tutuklanmasını yanlış bulduğumu ifade etmek isterim.

"CEZA ADALETİ VE SOSYOLOJİSİ BAKIMINDAN UYGUN GÖRMÜYORUM"

Geçmişte de örnekleri olan bu gibi uygulamalar, toplumsal hafızada olumsuz izler bırakmakta, adalet sistemimize olan güveni sarsmaktadır. Söz konusu hadisede tutukluluk halini gerektirecek herhangi bir zorunluluk yoktur. Olayda suç unsuru var dense bile tutukluluk yerine geçecek pek çok adli kontrol tedbiri vardır. Böylesine basit bir olayda tutuklama cihetine gidilmesini ceza adaleti ve sosyolojisi bakımından da uygun görmüyorum. Yasal sınırlar içerisinde protestolar olabilir.

"CEZA TEHDİDİ DIŞARISINDA KALMALIDIR"

Devlet aklı, olayları münferit bazlı düşünmekten uzak olmalı ve toplum nezdinde doğuracağı sonuçları hesap ederek hareket etmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetinin Filistin ve Gazze konusundaki yaklaşımı ve İsrail’in siyonist yönetiminin masum insanları katleden alçakça tutumuna karşı gösterdiği tavırların açık ve samimi olduğuna inanıyoruz. Türkiye diplomasi, uluslararası hukuk ve insan hakları konusunda her platforma Gazze halkının haklarını savunmaktadır. Ancak farklı düşünenler olabilir. Her zaman bu tür protestolar olağan karşılanmalı ve ceza tehdidi dışarısında kalmalıdır.