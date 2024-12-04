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Fenerbahçe’de derbi öncesi sevindiren gelişme

Fenerbahçe’de derbi öncesi sevindiren gelişme

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlığını atlatıp takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’a karşı sahada yer alabilecek.

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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan sevindiren haber geldi.

Çalışmalara başladı

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, takımın yaptığı son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Çağlar Söyüncü, Jose Mourinho’nun görev vermesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyebilir.

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