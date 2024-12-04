Fenerbahçe’de derbi öncesi sevindiren gelişme

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlığını atlatıp takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’a karşı sahada yer alabilecek.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan sevindiren haber geldi.
Çalışmalara başladı
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, takımın yaptığı son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Çağlar Söyüncü, Jose Mourinho’nun görev vermesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyebilir.