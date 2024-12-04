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Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de polis ekiplerince 15 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen araçta arama yapıldı.

Araçta, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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