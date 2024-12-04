Mike Tyson ve Jack Paul rövanşı için çılgın plan! Şartlı nakavta...

Yoğun ilgi gören karşılaşma sonrası Tyson-Paul karşılaşmasının rövanşının oynanabileceği belirtildi.

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Tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen 58 yaşındaki Mike Tsyon'ın, 27 yaşındaki soyal medya fenomeni Jake Paul ile yaptığı boks karşılaşması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Yoğun ilgi gören karşılaşma sonrası Tyson-Paul karşılaşmasının rövanşının oynanabileceği belirtildi.

JAKE PAUL SAYIYLA KAZANDI

Boks tarihinin en yüksek ortalama bilet fiyatlarına sahip karşılaşmasında 12. profesyonel maçına çıkan Jake Paul, ünlü boksör Mike Tyson'un 8 raund sonunda sayıyla 78-74 mağlup etmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN RÖVANŞ İÇİN ÇILGIN TEKLİF

Öte yandan Jake Paul ile Mike Tyson'un bir kez daha rövanşta rakip olarak ringe çıkması için Suudi Arabistan'dan teklif aldığı ileri sürüldü. Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh'in Mike Tyson-Jake Paul dövüşünü bir kez daha oynatmak istediği kaydedildi.

MİKE TYSON'A ŞARTLI OLARAK DUDAK UÇUKLATAN PARA

Arabistan basınında yer alan habere göre; Turki Al-Sheikh'in rövanş maçı için Mike Tyson'a şartlı olarak 700 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Ancak 58 yaşındaki Tyson'un 700 milyon doları cebine koyması için ilk maçta sayıyla yenildiği 27 yaşındaki rakibi Jake Paul'u 3 dakika içerisinde nakavt etmesi gerektiği haber detayında yer aldı.