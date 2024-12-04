Anderson Talisca'dan Fenerbahçe yalanlaması

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Brezilyalı yıldız çıkan haberleri yalanladı.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ara transfer döneminde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edilmişti.

TALISCA, İDDİLARI YALANLADI

Sky Sport'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin Talisca ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilmişti.

30 yaşındaki isim, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.

Brezilyalı yıldız, sosyal medyadan haberin paylaşıldığı bir gönderiye "Yalan haber" yorumunda bulundu.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

2016-2018 arasında Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 13 milyon euro piyasa değerindeki Anderson Talisca, Al Nassr'da 104 maça çıktı ve 76 gol atıp 10 asist yaptı.