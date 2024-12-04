CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den partisinin milletvekillerine uyarı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin milletvekillerinden 2025 yılı bütçe görüşmelerine tam katılım sağlamalarını istediği, parti politikalarına ilişkin konuların ve sorunların sosyal medyadan dile getirilmemesi konusunda milletvekillerine uyarıda bulunduğu öğrenildi.Abone ol
Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 9-20 Aralık'ta görüşülecek 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri öncesinde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.
Alınan bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren kapalı grup toplantısında, kesintisiz 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinde CHP'nin izleyeceği yol haritası ele alındı.
Genel Kurul'daki görüşmelere tüm milletvekillerinden mazeretsiz katılım isteyen Özel'in, parti politikalarına ilişkin konuların ve sorunların sosyal medyadan dile getirilmemesi konusunda milletvekillerine uyarıda bulunduğu öğrenildi.