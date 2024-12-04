BIST 9.827
DOLAR 34,76
EURO 36,53
ALTIN 2.954,42
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Bakan Vedat ışıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Bakan Vedat ışıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti merak ediyor. Yeni rakam için çeşitli tahminler yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama geldi. Işıkhan salı gününü işaret etti.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi. NTV'de yer alan habere göre Işıkhan "Asgari ücretle ilgili süreci salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret" dedi.

İlk toplantı 10 Aralık'ta

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

4 işçi masada olacak

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonuna TÜRK-İŞ bu yıl da 4 işçiyle katılacak. Komisyona katılacak aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu, pazarlık masasında asgari ücretlilerin sesi olacak.

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Muhtemel zam oranlarına göre asgari ücret şu şekilde şekillenebilir: Yüzde 20 zam: 20.402 TL

Yüzde 25 zam: 21.252 TL

Yüzde 30 zam: 22.102 TL

Yüzde 35 zam: 22.502 TL

Yüzde 40 zam: 23.802 TL

İlgili Haberler
Kasım ayı enflasyonuna göre 2025 asgari ücreti ne kadar oldu?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zam farkları eşitlenir mi? Milyonlarca emekli merak ediyor, en düşük maaş da ortaya çıktı
Foto Galeri Zam farkları eşitlenir mi? Milyonlarca emekli merak ediyor, en düşük maaş da ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Danilo Zanna gündem oldu, restoranında kahvaltı için ödenen hesap şoke etti
Danilo Zanna gündem oldu, restoranında kahvaltı için ödenen hesap şoke etti
Ünlü restoran KDV'yi düşük gösterdi fiş Mehmet Şimşek'e gönderildi
Ünlü restoran KDV'yi düşük gösterdi fiş Mehmet Şimşek'e gönderildi
Genel af mı çıkacak? AK Partili Hamza Dağ'dan açıklama geldi
Genel af mı çıkacak? AK Partili Hamza Dağ'dan açıklama geldi
Narin cinayetinde yeni gelişme: Enes'in diş izleri için rapor talebine ret
Narin cinayetinde yeni gelişme: Enes'in diş izleri için rapor talebine ret
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama
Türk lirası reel anlamda yaklaşık 4 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda yaklaşık 4 yılın zirvesinde
Ülkeye sokulması yasak olan ilaçların satışını yapıyordu! Gözaltına alındı
Ülkeye sokulması yasak olan ilaçların satışını yapıyordu! Gözaltına alındı
Ümit Özdağ'dan Halep çıkışı: Türkiye'nin menfaatlerini temsil etmiyor
Ümit Özdağ'dan Halep çıkışı: Türkiye'nin menfaatlerini temsil etmiyor
İzocam, His Yalıtım'ı bünyesine kattı
İzocam, His Yalıtım'ı bünyesine kattı
Talihsiz ölüm! Makineden fırlayan tahta parçası işçinin bacağına saplandı
Talihsiz ölüm! Makineden fırlayan tahta parçası işçinin bacağına saplandı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi
Asgari ücretli geçinebiliyor mu? Özgür Özel'in para dolusu valiz tepkisi olay!
Asgari ücretli geçinebiliyor mu? Özgür Özel'in para dolusu valiz tepkisi olay!