Bakan Vedat ışıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti merak ediyor. Yeni rakam için çeşitli tahminler yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama geldi. Işıkhan salı gününü işaret etti.Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi. NTV'de yer alan habere göre Işıkhan "Asgari ücretle ilgili süreci salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret" dedi.
İlk toplantı 10 Aralık'ta
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.
Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.
4 işçi masada olacak
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonuna TÜRK-İŞ bu yıl da 4 işçiyle katılacak. Komisyona katılacak aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu, pazarlık masasında asgari ücretlilerin sesi olacak.
Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
Muhtemel zam oranlarına göre asgari ücret şu şekilde şekillenebilir: Yüzde 20 zam: 20.402 TL
Yüzde 25 zam: 21.252 TL
Yüzde 30 zam: 22.102 TL
Yüzde 35 zam: 22.502 TL
Yüzde 40 zam: 23.802 TL