Zam farkları eşitlenir mi? Milyonlarca emekli merak ediyor, en düşük maaş da ortaya çıktı
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme ile birlikte bu dönemde alacakları zam farkı SSK ve Bağkur emeklilerine göre daha düşük olacak. Önceki dönemlerde memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam farklarında eşitlemeye gidilmişti. Peki bu dönemde memur emeklisine ekstra bir refah payı artışı olur mu?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, Milliyet'e açıkladı ve şunları kaydetti:
Kasım ayı TÜFE oranı belli oldu. Aylık yüzde 2.24 oranında gerçekleşti. Son 5 aylık enflasyon yani temmuzdan kasım ayına kadar 5 aylık TÜFE oranı yüzde 14.57 oldu.
SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları artışı alıyor. Şu anda netleşen SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışları yüzde 14.57’dir. Buna aralık ayı TÜFE’si de ilave edilecek.
Memur ve memur emeklileri de 7’nci dönem toplu sözleşmeye göre artış alıyorlar. Orada enflasyon farkı hesaplanıyor. Bir önceki aldıkları yüzde 10 fark üzerinden enflasyon farkı hesaplanıyor. Yaptığımız hesaplamada 5 aylık rakama göre memur ve memur emeklilerinin yüzde 10.40 oranında artışı netleşti. Buna aralık ayı TÜFE’si de ilave edilecek.