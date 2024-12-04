Zam farkları eşitlenir mi? Milyonlarca emekli merak ediyor, en düşük maaş da ortaya çıktı

SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları artışı alıyor. Şu anda netleşen SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışları yüzde 14.57’dir. Buna aralık ayı TÜFE’si de ilave edilecek.